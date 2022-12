"Sonhar mais, trabalhar mais, ganhar mais", desejos de Fernando Gomes para a FPF

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, exaltou os seus pares a manter a ambição nos mais altos patamares, considerando que todos os agentes têm sido vitais para o sucesso.

"A cultura da FPF passa por sonhar mais, trabalhar mais, ganhar mais. A cultura da FPF passa sempre por preencher a vitrina que está vazia. E é a esse trabalho que, um dia de cada vez e de coração cheio, que temos de nos dedicar", resumiu, numa mensagem divulgada hoje pela FPF.

Durante o almoço de Natal em que reuniu os órgãos sociais e sócios ordinários, na Cidade do Futebol, o dirigente recordou que "o plano 2030 não seria possível" sem o contributo de todos os agentes.

"A solidez financeira e o crescimento da FPF em áreas como as da formação, certificação, saúde ou responsabilidade social é resultado do esforço global de todos", reforçou, sublinhando que no organismo ninguém vive da "vã contemplação do passado".

Fernando Gomes reiterou a motivação para "novas vitórias" e formulou o desejo de ver a seleção feminina estrear-se no campeonato do Mundo, na Nova Zelândia e Austrália, bem como para o Euro2024.

Sonha ainda em ser bem-sucedido na "defesa do título" mundial de futsal e formulou votos de sucesso igualmente para o futebol de praia e escalões de formação nas diversas vertentes desportivas.

"A FPF continuará a aprofundar o nosso contributo para a construção de uma sociedade e um país mais coesos, solidários e desenvolvidos", completou.