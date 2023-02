Sónia Bompastor convidada para o 'Football Talks'

Sónia Bompastor, treinadora da equipa feminina do Lyon, atual campeã europeia, será a convidada especial do ‘Football Talks com Extra time’, que irá decorrer dia 6 de março na Cidade do Futebol. A organização, a cargo da FPF, refere que o evento "antecipa o Dia Internacional da Mulher, que se assinala dois dias depois, a 8 de março, e decorrerá duas semanas depois do apuramento histórico da Seleção Nacional para o seu primeiro Mundial, numa fase em que as atenções em relação ao futebol feminino são cada vez maiores".

A treinadora, de 42 anos, nasceu em França, mas tem ascendência portuguesa e nacionalidade lusa. Foi também jogadora (atuava como médio) e internacional gaulesa por 158 vezes.