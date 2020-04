Sp. Braga suspende comemorações do centenário até agosto

Todos os eventos relacionados com as comemorações do centenário do SP. Braga foram suspensos até ao final do mês de agosto por causa da pandemia de covid-19, informou esta terça-feira o clube minhoto.

O programa do centenário foi apresentado a 9 de março, poucos dias antes do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ter decretado o estado de emergência nacional devido à pandemia de covid-19, e o Sp. Braga já tinha, entretanto, suspendido os eventos previstos de março a maio.

"Face às medidas impostas e às recomendações que devem prevalecer no que respeita à realização de grandes eventos e a grandes concentrações populares, o clube e a comissão do centenário concluíram não estarem reunidas as condições para a realização das atividades previstas para os próximos meses", estendendo a suspensão até agosto, pode ler-se numa nota no sítio oficial dos 'arsenalistas'.

Contudo, esta "decisão não implica o cancelamento das mesmas, pelo que os reajustes que o programa tenha de sofrer estarão sempre sujeitos à avaliação contínua que está a ser feita à evolução do surto e às indicações dadas pelas autoridades".

Também a assembleia-geral extraordinária da SAD prevista para 14 de abril foi, pelos mesmos motivos, adiada para 05 de maio, devendo realizar-se por videoconferência, caso, nessa data, se mantenha o estado de emergência nacional.

Nessa reunião magna dos acionistas da SAD bracarense pretende discutir-se e aprovar-se o projeto referente à segunda fase da cidade desportiva do Sporting de Braga, assim como, no ponto dois, apresentar o projeto denominado "Estádio Centenário", nomeadamente a aprovação dos custos previsíveis com a obra e deliberação sobre o arranque da sua execução.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,3 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 73 mil. Dos casos de infeção, cerca de 250 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia, e o continente europeu é neste momento o mais atingido, com cerca de 696 mil infetados e de 53 mil mortos.

Em Portugal, que está em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 17 de abril, registaram-se 345 mortos associados à covid-19, mais 34 do que na segunda-feira, e 12.442 infetados (mais 712), segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).