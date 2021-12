Sporting e Benfica representados por figuras de topo na apresentação do livro de Fernando Gomes

Realizou-se na Cidade do Futebol a terceira e última apresentação pública do livro "Fernando Gomes - 10 anos de Presidência na FPF." O local não foi escolhido ao acaso pois a obra já tinha sido apresentada esta semana no Porto e em Portalegre, completando Lisboa o trio de associações que fundaram a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).Os dois principais clubes de Lisboa fizeram-se representar por figuras do topo. O Sporting pelo presidente Frederico Varandas e o Benfica por Luís Mendes, primeiro vice-presidente da direção de Rui Costa.Do clube da Luz esteve também o presidente da Mesa da Assembleia Geral, Fernando Seara, que fez a apresentação do livro, escrito pelo jornalista João Marcelino, antigo diretor dee com prefácio do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.Durante a apresentação, Fernando Seara resumiu esta década da liderança de Fernando Gomes em quatro palavras: disponibilidade, solidariedade, seriedade e afetividade. Depois, o professor universitário falou da simbologia do 10, ligando assim esta década ao número normalmente associado aos craques.Fernando Seara recordou que Fernando Gomes foi eleito a 10 de dezembro; venceu essas primeiras eleições por dez votos; Portugal sagrou-se Campeão Europeu a 10 de julho de 2016 e, por último, o dirigente foi eleito para o terceiro e último mandato a 10 de julho de 2020.Fernando Gomes agradeceu a Nuno Lobo, presidente da AF Lisboa, a organização do evento e também as presenças dos dirigentes, não só dos clubes mas também de várias associações. Joaquim Evangelista, do Sindicato de Jogadores, e Luciano Gonçalves, presidente da APAF, também estiveram presentes.