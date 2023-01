Subiram as cortinas da final four da Allianz Cup: antigos craques goleiam na estreia

FC Porto, Sporting, Arouca ou Académico de Viseu. Uma destas equipas irá levar para casa o 'caneco' da Allianz Cup, mas a verdade é que ainda faltam alguns dias para as grandes decisões. Hoje subiram oficialmente as cortinas da final four com a abertura da sempre entusiástica fan zone, bem no centro de Leiria, que juntou miúdos e graúdos en torno da festa do futebol.O grande momento, esse, ficou reservado para o final da manhã. Uma equipa composta por antigos craques e atuais embaixadores (Nuno Gomes, Ricardo Rocha, Helton, Nélson Pereira, Fernando Meira, Chainho, João Pinto, Nuno Capucho, Jorge Andrade, Beto, Marco Caneira e Oceano) defrontou a formação da Rádio Comercial, cujo plantel tinha caras bastante conhecidas do público português (Pedro Ribeiro, Paulo Rico, Paulo Miranda, Paulo Castanheiro, Diogo Piçarra, Pedro Tatanka, Tiago Pais Dias, Dengaz, Fernando Daniel, Gilmário Vemba e José Moreira).O encontro terminou com uma goleada expressiva (12-1) das estrelas, que demonstram ainda ter algum jeito para a coisa, embora o mais importante tenha sido o ambiente de camaradagem e convívio criado por todas estas figuras. Desde a boa disposição do humorista Gilmário Vemba ao grande golo (que momento!) de João Pinto... Quem se deslocou ao mini-estádio ficou certamente 'saciado'.