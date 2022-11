Susana Torres cria empresa focado em treino mental com Gilberto Silva

Susana Torres, maior coach de Alta Performance da Europa, criou, em sociedade com o ex-jogador brasileiro Gilberto Silva, a SWC (Sport World Coaching), empresa focada em treino mental para o mundo do desporto e que quer ser a referência mundial na área do treino mental e da Alta Performance no desporto em geral. O objetivo passa por melhorar a performance dos atletas para que alcançem os melhores resultados e, consequentemente, ter impacto positivo nos resultados das suas equipas.A experiência de Susana Torres no treino mental alia-se à de Gilberto Silva dentro e fora de campo.A SWC pretende trabalhar também o ser humano do atleta, porque "entende que quando se torna numa pessoa melhor, percebe todo o potencial de mudança e crescimento que tem à disposição", conforme se pode ler no comunicado da referida empresa.A prestação de serviços da SWC está assente em quatro fundamentos: sessões de coaching, treino mental, palestras sobre alta performance e programas de transição de carreira.