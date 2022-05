TAD explica providências cautelares de Pepe e Ricardo Soares

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) divulgou esta segunda-feira a dar explicações sobre as providências cautelares de Pepe e de Ricardo Soares.Recorde-se que o treinador do Gil Vicente falhou a partida dos galos frente ao Sporting por ter sido expulso no jogo anterior. Ricardo Soares foi suspenso em 15 dias e multado em 2.805 euros por "gestos e/ou linguagem ofensiva, insultuosa ou abusiva", isto de acordo com o relatório do árbitro Rui Costa no embate com o P. Ferreira. O conjunto barcelense apresentou uma providência cautelar junto do TAD.Já Pepe, após ser castigado pelo Conselho de Disciplina, apresentou a providência da suspensão antes do jogo da 2.ª mão da Taça de Portugal que foi aceite, pelo que continuará a jogar até sair resultado do recurso."Uma vez que notícias trazidas a público por alguns órgãos de comunicação social não correspondem à realidade dos factos, o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) pretende deixar esclarecido o seguinte quanto aos procedimentos cautelares arbitrais requeridos por Kepler Laveran de Lima Ferreira (Pepe), jogador do FC Porto, e José Ricardo Ribeiro Soares (Ricardo Soares), treinador do Gil Vicente FC:1. O referido jogador requereu, junto do TAD, no dia 20 de Abril, às 18h09, uma providência cautelar de suspensão de eficácia da sanção confirmada pelo Pleno da Secção Profissional do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, tendo a mesma sido decretada no dia seguinte (sábado), às 17h37, por este Tribunal Arbitral do Desporto e não pelo Tribunal Central Administrativo Sul.2. O recurso arbitral necessário, acompanhado do pedido de providência cautelar de suspensão de eficácia da sanção aplicada ao referido treinador por decisão singular de membros da Secção Profissional do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, foram requeridos junto do TAD, no dia 28 de Abril, às 10h26, não tendo os mesmos sido admitidos, por decisão proferida, no dia 30 de abril (sábado), às 13h00, pelo colégio arbitral deste Tribunal, constituído na noite do dia 29 de Abril. A decisão arbitral em questão será publicada comohabitualmente na página do TAD na Internet, no prazo de 5 dias, salvo se qualquer das partes a isso se opuser, nos termos do disposto no artigo 50.º, n.º 3 da Lei do TAD"