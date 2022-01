TAD suspende castigo a Pedro Pinho

O Tribunal Arbitral do Desporto deferiu por unanimidade o recurso com pedido de providência cautelar interposto por Pedro Pinho.O agente, envolvido em incidentes com um repórter de imagem após o Moreirense-FC Porto, tinha sido castigado pelo Conselho de Disciplina da FPF a 120 dias de suspensão e 3.600 euros de multa. O curioso da decisão é que, no seio do colégio arbitral tripartido designado pelo TAD, o árbitro designado pela própria federação concordou com a suspensão da eficácia da sanção que o órgão federativo tinha decretado.O que o referido empresário pretende comprovar é que o CD não tem capacidade para o julgar ou sancionar, entendendo que o referido órgão não conseguiu comprovar que se encontrava em Moreira de Cónegos em exercício de funções como representante de jogadores.Todos os aspetos relativos às acusações de agressão de que foi alvo por parte de um profissional da TVI, e cujas imagens foram sobejamentre divulgadas, serão julgados no âmbito de um processo-crime que está a decorrer e não em sede de justiça desportiva.