O 5º Congresso Internacional de Guarda-redes teve, ontem, três convidados de excelência. Abel Ferreira (Sp. Braga), Miguel Cardoso (Rio Ave) e Daniel Ramos (Marítimo) debateram a forma como um treinador principal vê os guarda-redes. "Este ano experienciei um processo muito rico. O treinador de guarda-redes tem de estar totalmente envolvido no desenvolvimento do treino. Atribuo, no meu jogar, uma importância decisiva ao guarda-redes. Acredito que no futuro, nas equipas de mais alto nível, tenham dois treinadores de guarda-redes", frisou Miguel Cardoso.Daniel Ramos realçou que "cada vez mais o guarda-redes faz parte de um primeira fase de construção nas equipas". Opinião corroborada por Abel Ferreira, que relembrou que "é impossível dissociar o que é a postura de guarda-redes daquilo que é o modelo de jogo da equipa".Evento no qual Record distinguiu Diamantino Figueiredo, treinador de guarda-redes do FC Porto, que se sagrou campeão nacional.

Autor: André Ferreira