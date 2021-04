Tem clássico!

Este campeonato português vai para aqui numa confusão que já nem sei para onde me virar. Ora numa semana o Sporting já é campeão há 3 meses, na outra apenas tem 4 pontos de vantagem e já não vão ganhar nada como depois ficam a 6 pontos e já está tudo bem. Tenham lá calma, que o meu coração já não aguenta isto. E nem me meto a falar de casos senão nunca mais saía daqui (e provavelmente não me voltavam a deixar escrever um texto). Mas queria só avisar que quem construiu os estádios, pôs uns bancos na zona dos suplentes. Escusam de passar o jogo todo em pé e podem aproveitar para os usar…(estou a brincar malta, calma).





E temos clássico sim! E não me venham com aquela que os jogos grandes não são decisivos. Este é!O Porto tem que ganhar para continuar a manter o sonho vivo (sim, ainda é possível) e o Benfica, apesar do Braga já ter perdido algum terreno, tem que cimentar o terceiro lugar e ainda é bem possível chegar ao segundo.E obviamente que fui outra vez falar com o meu amigo Paulinho (Futre) para saber o que ele acha do jogo, até porque já jogou dos dois lados. Vejam aqui o que ele tem a dizer no Boletim Futreológico desta semana Mas não é tudo. Também vos preparei umas Odds Triunfais porque um pouco por toda a Europa estamos a chegar a uma fase decisiva!Fiquem bem, bom desconfinamento (cuidadinho) e um chi-coração do vosso AI Nossa.