Testes antigénio obrigatórios para todas as equipas 48 horas antes de cada jogo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Liga Portugal, reunida esta quarta-feira com os clubes dos escalões profissionais, determinou a obrigatoriedade da realização de testes antigénio para todas as equipas 48 horas antes de cada jogo, apurouAinda segundo nos foi possível apurar, a medida entra em vigor já nesta 13.ª jornada da Liga Bwin e da 2.ª Liga.Dado que a decisão foi de última hora, clubes como Casa Pia e Varzim, que se defrontam já amanhã, podem fazer auto testes, com os respetivos departamentos médicos a validar que todo o grupo está negativo.