Tiago Craveiro em grupo de elite da UEFA

O português Tiago Craveiro integra um grupo de elite criado pela UEFA para integrar o grupo de trabalho que vai analisar as propostas da FIFA para criar um novo Mundial de Clubes e uma Liga das Nações global, ideias que Gianni Infantino procura aprovar. O diretor-geral da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) foi uma escolha pessoal de Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, muito devido ao seu papel de ‘pai’ da Liga das Nações.

Junto a Craveiro, de 43 anos, estão o próprio Ceferin, bem como Andrea Agnelli, presidente da Juventus e da Associação Europeia de Clubes (ECA), Richard Scudamore, presidente da Premier League, e o diretor de competições da UEFA, o italiano Giorgio Marchetti.

A FIFA tem a intenção de criar duas novas competições: uma de países ao longo de dois anos, a disputar pelas mais de 200 seleções (um pouco à imagem da Liga das Nações europeia) e outra de clubes, um novo Mundial a disputar por 24 das melhores equipas do planeta. As propostas chegaram a ser levadas ao último congresso do organismo, realizado na semana passada em Kigali, capital do Uganda, motivando forte oposição da UEFA e da ECA, preocupadas com o aumento do número de jogos no calendário internacional, que chegaram a ameaçar abandonar a sala caso a votação fosse adiante. Perante isto, Infantino recuou e decidiu criar um grupo de trabalho que irá analisar a possibilidade de criar novas provas e que apresentará as suas conclusões no próximo congresso, marcado para março, em Miami, EUA.

Segundo Infantino, há um fundo de investimento internacional disponível para pagar cerca de 22 mil milhões de euros para criar estas duas novas competições. "Aleksander Ceferin quer as mentes mais brilhantes a trabalhar nisto. Dessa forma, garante que Gianni [Infantino] não faz o que quer, pois tem de lidar com pessoas que respeita", afirmou uma fonte próxima do esloveno, citada pelo ‘Finantial Times’.