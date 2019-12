Tiago Craveiro nomeado para a UEFA Club Competitions

O português Tiago Craveiro foi nomeado administrador da UEFA Club Competitions, SA, empresa detida pela UEFA e pela Associação Europeia de Clubes (ECA), responsável pela gestão de todas as competições europeias de clubes: Liga dos Campeões, Liga Europa, a futura Conference League, Supertaça Europeia, Youth League e Champions feminina.

O português foi escolhido pela UEFA, ao passo que o presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, foi indicado pela ECA. Ambos irão agora trabalhar em conjunto em temas como a venda de direitos de TV e comerciais e implementação das novas provas. Craveiro irá acumular esta função com a de diretor-geral da Federação Portuguesa de Futebol, para onde entrou em 2012, a convite do presidente Fernando Gomes.

O antigo jornalista, de 44 anos, tem acumulado vários cargos de importância no futebol europeu e mundial. Há pouco mais de um ano, foi um dos cinco nomes apontados pela UEFA e pela FIFA para um grupo de trabalho que visava explorar a viabilidade financeira de grandes competições, como o novo Mundial de Clubes ou a Liga das Nações global. A seu lado estavam Gianni Infantino (líder da FIFA), Giorgio Marchetti (diretor de competições da UEFA), Andrea Agnelli (presidente da Juventus e da ECA) e Richard Scudamore (diretor executivo da Premier League).