Títulos com história: a nossa lição começa amanhã

São 15 dias dedicados a 15 títulos com história. A partir de amanhã (dia 30) pode recordar alguns dos mais importantes momentos do futebol português, sem esquecer os grandes protagonistas, os grandes jogos e, claro está, os campeões.Começamos esta aventura esta terça-feira, com o único título de campeão nacional na história do Belenenses, mas há muitos outros motivos de interesse. Todos os dias, no seu30/05 – Belenenses 1945/46 (único título do Belenenses)31/05 – Sporting 1947/48 (campeonato decidido por um golo)01/06 – Benfica 1954/55 (campeão muda na última jornada)02/06 - FC Porto 1958/59 (quinto título dos dragões)03/06 - Benfica 1972/73 (campeão sem derrotas)06/06 – FC Porto 1977/78 (fim do jejum)07/06 – FC Porto 1998/99 (único penta)08/06 – Sporting 1999/00 (fim do jejum)09/06 – Boavista 2000/01 (único título do Boavista)10/06 – Benfica 2004/05 (fim do maior jejum encarnado)11/06 – Benfica 2009/10 (início de um ciclo dominador que se julgava perdido)12/06 – FC Porto 2010/11 (campeão sem derrotas)13/06 - Benfica 2015/16 (campeão que bate o Sporting de Jesus)14/06 – FC Porto 2017/18 (campeão em dificuldade extrema, que evita o penta do Benfica)15/06 – Sporting 2020/21 (o título 19 anos depois)