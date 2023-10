Torreense vence Estoril em jogo de preparação

O Torreense, da Liga Sabseg, venceu este sábado o Estoril, da Liga Betclic, por 2-0, num jogo de preparação das duas equipas para a próxima eliminatória da Taça de Portugal.

Os golos do conjunto do Oeste foram apontados por João Afonso, ainda na primeira parte, e Welthon, já no decorrer da segunda, num encontro que se disputou no Estádio António Coimbra da Mota, casa do Estoril.

A sessão foi aproveitada pelos técnicos dos dois conjuntos para utilizar todos os jogadores disponíveis, inclusive elementos das respetivas equipas sub-23, de forma a garantir minutos de competição a todos os presentes e prepará-los para o regresso à competição oficial, dentro de pouco mais de uma semana.

O próximo compromisso do Estoril realiza-se a 22 de outubro, para a Taça de Portugal, no reduto do Sintrense, do Campeonato de Portugal, pelas 11 horas, com o Torreense a entrar em campo no mesmo dia e pela mesma competição, recebendo o Rio Ave, da Liga Betclic, pelas 14 horas.