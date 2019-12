Treinador de guarda-redes do União de Lamas agredido por adepto em jogo de juvenis

Um treinador de guarda redes do União de Lamas foi agredido, sábado, por um adepto do Lusitânia Lourosa, no final do jogo entre as equipas de juvenis. O agressor foi identificado pela GNR de Lourosa.





A equipa do União Lamas saiu, escoltada pela GNR, do relvado para o balneário. Ainda assim, houve registo de confrontos físicos entre os adeptos, jogadores e autoridade.O encontro terminou com a vitória caseira do Lusitânia Lourosa por 1-0. O jogo contou para o campeonato distrital de juvenis Sub/17 da Associação de Futebol de Aveiro.