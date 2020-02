Treinador do Tondela diz que vai tranquilo a um Santa Clara "muito motivado"

O treinador do Tondela, Natxo González, disse esta quinta-feira que está tranquilo na ida aos Açores, apesar de reconhecer que o Santa Clara "está muito motivado" para o jogo da 21.ª jornada da Liga NOS.

"Eles estão com o nível emocional muito alto, porque conseguiram três vitórias [consecutivas], e nós com a tranquilidade da nossa fiabilidade fora de casa e é isso que temos de manter. Nós, como sempre, sabemos que se fizermos as coisas bem podemos ganhar e é para isso que trabalhamos", reconheceu Natxo González.

Em conferência de imprensa de antevisão para o jogo de sábado, o técnico espanhol reconheceu que o Santa Clara "quer conseguir uma quarta [vitória]", até porque "é histórico e muito difícil dentro desta categoria" em que a equipa açoriana se encontra, a meio da tabela.

"Estão com a máxima motivação com estas três vitórias e, a jogar em casa contra o Tondela, imagino que será uma motivação acrescida, porque deram um salto importante em três jornadas. Estão emocionalmente muito bem e é o que esperamos", assumiu.

Neste sentido, reconheceu que o adversário "é uma equipa feliz, que está numa boa dinâmica e, quando se está numa boa dinâmica, sai tudo bem", por isso, o Tondela vai "tentar que não saia tudo bem" e fazer por "ter oportunidades de ganhar".

Natxo González esclareceu que o Tondela "também tem motivações e ambições" e, a primeira, é garantir a manutenção na I liga o quanto antes e, por isso, quer "seguir somando".

Para o desafio nos Açores conta com quatro baixas por lesão - Yohan Tavares, Philipe Ferreira, Jhon Murillo e Tomislav -, o que, no entender do treinador, "torna a convocatória mais clara, porque, com menos jogadores, há menos dores de cabeça".

O Tondela, 11.º classificado, com 24 pontos, defronta no Estádio de São Miguel, nos Açores, o Santa Clara, na nona posição, com 26, a partir das 14h30 locais (15h30 em Lisboa) de sábado, em jogo da 21.ª jornada da Liga NOS.