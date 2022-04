Três grandes pressionados a mudar com regras da UEFA

Habituados na última década e meia a resolver problemas financeiros com vendas milionárias de jogadores, os três grandes do futebol português podem ver-se agora forçados a repensar o modelo de negócio. É que, segundo especialistas consultados pelo Negócios, as novas regras financeiras da UEFA, anunciadas na quinta-feira, deverão funcionar como um novo travão à espiral inflacionista do mercado de transferências (após um primeiro abalo com a pandemia). FC Porto, Benfica e Sporting, que têm beneficiado do "aquecimento" do mercado, terão de fazer contas à vida.Leia o artigo completo no 'Negócios'.