Trofense-Farense, 1-1: Elves Baldé resgata ponto para os algarvios nos descontos

Elves Baldé saltou do banco para marcar o golo do empate do Farense na visita ao Trofense (1-1), aumentando para seis o número de jogos sem vitória dos anfitriões, na 25.ª jornada da Liga Sabseg.

O avançado de 22 anos foi o melhor dos algarvios desde que foi lançado no segundo tempo, anotando o tento da igualdade aos 90+2 minutos, já depois de Bruno Almeida ter inaugurado o marcador, aos 50, no dia em que os trofenses ofereceram bilhetes para o jogo a quem entregasse ajuda humanitária para a Ucrânia.

À procura de deixar a zona de descida no retrovisor, o ponto que separava as duas formações na tabela prometia uma partida equilibrada, embora o primeiro tempo tenha desiludido a nível exibicional.

O primeiro lance de relativo interesse surgiu a favor dos forasteiros, num remate de Bandarra, a cerca de 30 metros da baliza, e o Trofense respondeu prontamente, num bom passe de Andrézinho para Bechou, cujo remate de primeira saiu à figura de Rafael Defendi.

Na outra área, Caio Marcelo impediu uma jogada promissora de Madi Queta, mas os lances mais perigosos da primeira metade foram a favor dos locais.

Primeiro, Bruno Almeida intercetou um alívio de Defendi, obrigando Robson a afastar o perigo de qualquer forma e, já perto do intervalo, Keffel cruzou rasteiro para Andrézinho e o remate em arco do médio saiu ao lado do poste.

No regresso dos balneários, um livre à entrada da área ofereceu uma boa oportunidade a Bruno Almeida para inaugurar o marcador e o extremo não a desperdiçou, com um remate forte que desviou na barreira e traiu Defendi.

Com a vantagem, a formação de Francisco Chaló procurou segurar o jogo e aguentar a pressão dos algarvios, que melhoraram consideravelmente depois das entradas de Harramiz, Elves Baldé e Mica.

Aos 75 minutos, Rodrigo Moura defendeu com a cara um cabeceamento de Cristian Ponde na pequena área e, poucos minutos volvidos, Harramiz, de fora de área, rodou e disparou à trave, galvanizando a crença dos 'leões de Faro'.

Pouco depois de um bom remate de Gustavo Furtado para defesa de Defendi, Elves Baldé teve espaço no flanco esquerdo, 'furou' pela área e 'fuzilou' Rodrigo Moura para o golo do empate, que mantém o Farense no 13.º lugar e o Trofense no 14.º posto, oito e sete pontos acima da zona de descida, respetivamente.

Jogo no Estádio do Clube Desportivo Trofense, na Trofa.

Trofense - Farense: 1-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Bruno Almeida, 50.

1-1, Elves Baldé, 90+2.

Equipas:

- Trofense: Rodrigo, Tito Júnior, Mutsinzi, Caio Marcelo, Keffel (Simão Martins, 66), Vasco Rocha, Matheus Índio, Beni (Rodrigo Ferreira, 88), Andrézinho (Tiago André, 79), Bruno Almeida e Bechou (Diedhiou, 66, Gustavo Furtado, 88).

(Suplentes: Rogério, Vítor São Bento, Daniel Liberal, Simão Martins, Diedhiou, Gustavo Furtado, Tiago André, Nurenttin e Rodrigo Ferreira).

Treinador: Francisco Chaló.

- Farense: Rafael Defendi, Mayambela, Claúdio Falcão, Robson, Abner, Miguel Bandarra (Pedro Albino, 78), Bruno Paz, Fabrício Isidoro (Mica, 60), Vasco Lopes (Harramiz, 60), Cristian Ponde (Pedro Henrique, 78) e Madi Queta (Elves Baldé, 60).

(Suplentes: Ricardo Velho, Bura, Pedro Albino, Harramiz, Lucca, Elves Baldé, Mica, Eduardo Mancha e Pedro Henrique.)

Treinador: Vasco Faísca.

Árbitro: Cláudio Pereira (AF Aveiro).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Fabrício Isidoro (52) e Vasco Lopes (55)

Assistência: 712 espetadores.