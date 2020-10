UEFA atribui à FPF novo curso de treinadores

A UEFA atribuiu à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) a realização de mais um curso de treinadores UEFA PRO/Grau IV, que vai decorrer na Cidade do Futebol, de 30 de novembro até julho do próximo ano, com o número máximo de candidatos (20).





Muitos dos candidatos suplentes que não entraram na última formação, como Mário Silva, César Peixoto, Dimas, Abel Xavier e Alfredina Silva (do Boavista e internacional A), vão marcar presença, bem como antigos internacionais, treinadores de equipas do top 5 do ranking da UEFA e da Liga BPI e ainda diretores técnicos regionais.Entretanto, todos os treinadores licenciados a partir de 2012 e que tenham o curso UEFA Pro passam a ter o 4.o nível. A FPF assegurou junto do governo essa certificação para quase 200 treinadores que não tinham reconhecida essa graduação, pois a lei anteriormente em vigor apenas tinha regulamentados três graus.