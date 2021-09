Uma pequena pausa

Agora é tempo de se fazer uma paragem no futebol de clubes e dar mais um tempo de antena às seleções. Rumo ao Catar é a frase de ordem dos próximos dias e concentração máxima é o que se exige. Nestes jogos de qualificação para grandes competições há sempre o problema de as equipas mais fortes terem algum relaxamento contra adversários mais acessíveis e no final têm que andar de calculadora na mão (lembra-vos alguém?).





Vamos lá aproveitar o futebol de seleções, entre sub-21 sul americana , com este belo jogo da casa