União da Madeira com derrota na secretaria por utilizar jogador que estava castigado

O União foi punido com uma derrota por ter utilizado um jogador no dérbi frente ao Marítimo B que não estava em condições de jogar pois tinha sido expulso no jogo do campeonato frente ao Mirandela com um vermelho direto (90+3’) e teria dois jogos de castigo para cumprir.Ibrahima Guirassy é o jogador que terá dado origem a uma derrota por 3-0 e uma multa no valor 510 euros como consta no mapa de castigos da Federação Portuguesa de Futebol.A FPF considera que este futebolista teria de cumprir os encontros de suspensão no Campeonato de Portugal e não na Taça de Portugal como aconteceu, pois este futebolista não defrontou o Fafe. Os responsáveis unionistas vão recorrer desta decisão.Recorde-se que este embate entre azuis e amarelos e os maritimistas tinha terminado empatado sem golos.