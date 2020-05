Valdo elogia João Félix, Jota e Trincão

Valdo teceu vários elogios à fornada de jogadores jovens que Portugal está a produzir no futebol. "O Jota é uma grande promessa do futebol português, tem um grande futuro, como o Trincão. Podem jogar nas faixas ou como médios mais avançados no terreno. Temos de dar os parabéns à formação portuguesa. Quase todos os anos há cinco ou seis jogadores muito interessantes a sair de Sp. Braga, Marítimo, Sporting, Benfica ou V. Guimarães", reiterou o antigo médio brasileiro do Benfica em declarações ao portal Tutto Mercato.

Depois de dizer ainda que Rafael Leão se destaca pela boa estrutura física mas que "precisa de mais autoconfiança", Valdo revelou-se "um grande fã de João Félix". "Ele é um jogador muito inteligente, com muita técnica e é rápido. Tem tudo e todos esperam grandes coisas dele. Está no Atlético Madrid e, na minha opinião, não é a melhor equipa para ele, considerando o estilo de jogo. Vejo-o mais no Barcelona, ??Real Madrid ou Manchester City. Mas espero que, com a escolha que ele fez, consiga atingir os seus objetivos. Não encontro nenhuma semelhança com o Cristiano Ronaldo. São estilos diferentes. O João Félix pode deixar a sua marca seguindo o seu caminho", apontou o ex-futebolista, de 56 anos, que esteve nos Mundiais de 1986 e 1990 ao serviço da seleção brasileira. Pelo meio, o antigo camisola 10 aterrou na Luz para jogar no Benfica , em 1988, regressando em 1995, após quatro temporadas ao serviço do Paris Saint-Germain.

"Ídolo no Benfica? Deixa-me muito feliz e significa que fiz um bom trabalho em campo, deixando as portas abertas para outros brasileiros depois de mim. No Benfica sinto-me em casa. De facto, depois de todo este tempo posso dizer que é a minha casa", vincou Valdo, que conquistou dois campeonatos, uma Taça de Portugal e uma Supertaça pelos encarnados.