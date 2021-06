Vamos mais ou menos a meio

Chegamos à entrada da última jornada da fase de grupos do Euro e parece-me que já vi de tudo. Desde um susto daqueles que ninguém quer ter, uma entrada de paraquedas de um ativista que quase que ia correndo muito pior (porque para ele não correu assim tão bem) e Ronaldo a dar uma lição de nutrição que deixou muitos administrativos a puxar cabelos.





Mas também se jogou futebol, e do bom. A Itália continua em grande na sua série de vitórias, já tivemos um golo do meio campo e Ronaldo continua a bater recordes (entre muitas outras coisas, mas não há caracteres para todos os acontecimentos).Ontem fechou-se a segunda ronda da fase de grupos e começa hoje a terceira e última fase desta fase do torneio. Itália vs País de Gales arrancam com esta fase e parece-me que são dois jogos onde vai haver golos.Itália começou bastante bem no ataque, mas com uma defesa bastante sólida, enquanto os galeses também já mostraram o seu perigo no ataque e que são bem capazes de romper a defesa transalpina.No outro jogo, a Turquia apenas poderá ter uma leve ambição ao melhor terceiro lugar enquanto a Suíça procura alcançar o segundo (esperando que a Itália ganhe) e precisa tanto da vitória como de golos e parece-me que o artilheiro dos suíços vai estar bem entusiasmado.Espero que continuem a disfrutar do Euro como eu, e que bem que sabe ver novamente adeptos no estádio (a eles deve-lhes saber melhor, mas não vamos por aí).Um chi-coração do vosso AI Nossa