Vermelhos à solta

A época de um até acabou por não correr nada mal enquanto a época de outro foi aquilo que nenhum adepto de uma equipa (e do futebol em geral) quer. Manchester United e Liverpool defrontam-se e apesar de entre os dois já não existirem títulos a ganhar (o United tem ainda a final da Liga Europa) há ainda muita coisa a definir. O Liverpool está a dar o tudo por tudo para conseguir chegar ao acesso à Liga Europa (pelo menos) enquanto o United, mais tranquilo, quer garantir o segundo lugar da Premier League que detém neste momento. Parece-me aqui com o Liverpool mais "apertado" e o United ainda com uma final jogar, podendo por isso fazer algumas poupanças, que a vitória irá cair para o Liverpool, tal como a minha Odd Triunfal.