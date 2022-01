Violência no desporto: APCVD contabilizou mais de mil processos concluídos em 2021

Decisões proferidas em 2021 Decisões proferidas em 2021

Distribuição da sanção por tipo de ilícito Distribuição da sanção por tipo de ilícito

Interdição dos recintos desportivos Interdição dos recintos desportivos

A Autoridade de Prevenção e Combate à Violência no Desporto atualizou os dados relativos aos processos de contraordenação durante o 2021. No total, foram concluídos 1.047 processos, sendo que apenas 850 foram instaurados neste ano.Segundo estes dados, a grande maioria são resolvidos com uma admoestação (310 em 1.047), sendo que, logo de seguida, se segue o arquivamento por falta de matéria indiciáriae/ou inexequibilidade (268 em 1.047). Contudo, há que realçar que 37 destes casos foram arquivados por concurso com crime e apenas 55 foram arquivados por impossibilidade de identificar ou notificar o infrator.Dentro destes processos, como pode ver nos gráficos à esquerda, a posse ou uso de artefactos pirotécnicos estão na base (77%) das decisões condenatórias com aplicação de sanção acessória de interdição de acesso a recintos desportivo e ainda das decisões condenatórias com apenas aplicação de coima (31%). Logo de seguida, a prática de atos ou incitamento à violência, racismo, xenofobia e intolerância também têm grande peso nestas decisões. No que às admoestações diz respeito, os visados são, na grande maioria, os promotores do evento desportivo.No que à interdição de recintos desportivos diz respeito, há que realçar um aumento significado em relação a 2020.

Nota: Gráficos - APCVD