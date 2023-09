Benfica-FC Porto, 1-0: o duelo em 5 factos

0

O Benfica derrotou o FC Porto, por 1-0, na 7.ª jornada da Liga Betclic, e estes foram alguns dos dados que se destacam da partida, numa análise da GoalPoint.A estratégia de Roger Schmidt só deu frutos na segunda parte, apesar da vantagem numérica madrugadora. O Benfica chegou ao intervalo sem enquadrar qualquer um dos 7 remates que tentou3 dos 7 disparos tentados pelo FC Porto ocorreram nos 6 minutos que antecederam a expulsão de Fábio Cardoso. O Dragão viveu o seu melhor momento entre os 5 e os 19 minutos, fase em que passou temporariamente para cima nos principais indicadores estatísticosDi María voltou a decidir um duelo com o FC Porto, no quarto e último remate que fez. O argentino até foi o primeiro jogador a tentar alvejar a baliza de Diogo Costa logo aos 2 minutos, mas guardou o seu melhor para o minuto 68, num ‘chapéu’ com 13% de probabilidade de goloJoão Neves foi eleito pela Liga como melhor em campo e a sua ‘folha de serviço’ justifica a escolha. Num jogo mais marcado pela disputa do que pela arte, o médio travou 23 duelos vencendo 12 deles, o máximo da partida (a par de Pepê)Trubin passou mais um ‘teste de fogo’ com distinção. O guardião fez apenas 2 defesas, mas ambas surgiram na fase em que o FC Porto mais ameaçou, ainda na primeira parte. O ucraniano somou ainda 2 saídas pelo solo e outras tantas saídas pelo ar, todas eficazes