Benfica-Sporting: dérbi de titãs antes da paragem

Com um terço de Liga prestes a cumprir-se, o Benfica – Sporting é, certamente, o prato principal da 11ª jornada. O grande clássico lisboeta irá, aliás, definir quem entrará em dezembro no topo da classificação, pois a prova só volta a ser disputada a partir de dia 1.

Os leões de Amorim lideram com três pontos de vantagem e visitam um campeão nacional frente ao qual não perderam nenhum dos dois duelos da época passada, tendo, aliás, estado em vantagem em ambos os empates registados.

Os indicadores atuais prometem novamente equilíbrio. O Sporting mostra-se mais eficaz ofensivamente, com mais dois golos marcados do que os Golos Esperados que criou (19,51), mas confirma a fraqueza apontada por Amorim após o duelo com o Estrela: os leões sofreram também mais dois golos do que seria expectável face ao perigo que permitiram.

Já o Benfica de Roger Schmidt é a equipa que mais perigo criou na Liga (22 Golos Esperados), mas deve a si próprio um golo. No plano defensivo a águia está bem mais permissiva do que no ano passado (10,6 Golos Esperados contra), mas, ao contrário do líder Sporting, conseguiu sofrer menos três do que o previsto.

Contudo, as curiosidades pré-dérbi não se ficam por aqui e vale a pena conferir mais dados da nossa 'espionagem' nos próximos pontos.



Trubin 'turbinado'

Anatoly Trubin já é o quarto guardião da Liga com mais 'golos certos evitados'. Comparando o total de defesas do ucraniano com as que seria expectável ter conseguido somar, concluímos que o guarda-redes do Benfica já salvou 3,3 golos.



Adán permissivo

Já Antonio Adán surge no plano oposto a Trubin. O espanhol soma 18 defesas e nove golos sofridos, mais dois do que seria expectável, segundo os mesmos cálculos. Apenas seis dos 19 guardiões com mais de 400 minutos na Liga apresentam pior registo.



Paulinho, o talismã

Muito se fala em Gyökeres, mas os dados apontam Paulinho como a verdadeira 'arma pouco secreta' dos leões. Os seus golos foram decisivos na conquista de 9 pontos, precisamente o total que o Sporting tem a mais face à Liga passada, na mesma altura.



Quatro cavaleiros do dérbi

O melhor é estarmos atentos a estes quatro, a partir do apito inicial: Viktor Gyökeres (10), Rafa Silva (7), Paulinho (6) e Ángel Di María (6) avançam para o dérbi como participantes diretos em 29 golos nas dez rondas disputadas.





Marcus Edwards roubou atenções no emotivo triunfo leonino frente ao Estrela, mas o dinamarquês Hjulmand também brilhou e de forma intensa. O médio definiu o novo máximo de ações defensivas no meio-campo adversário na Liga 23/24. Foram nove, mais três que o máximo até então.