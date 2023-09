Benfica-V. Guimarães, 4-0: duelo em 5 factos

104



O Benfica goleou o V. Guimarães por 4-0, em jogo da 4.ª jornada da Liga Betclic e na qual estes foram alguns dos dados que se destacam da partida, numa análise da GoalPoint.Aursnes terminou o jogo com 104 ações com bola. Para lá do golo, fechou com 2 passes para finalização, 67 passes certos, 10 ações defensivas, 5 dribles eficazes e 11 duelos ganhos em 17 disputados. Incansável.O golaço de Kökçü tinha apenas 2% de probabilidade de entrar (0.02 xG) mas… entrou, coroando mais uma boa exibição do turco (103 ações).Desta vez Musa não faturou mas não deixou de complicar a vida de Cabral, com 5 remates e 7 ações na área vimaranense (máximos do jogo), vencendo todos os duelos que travou (4).Com a assistência para o 2.º golo, Rafa chegou às 5 ações para golo (3G e 2A). O avançado marcou ou assistiu 50% dos golos obtidos pelo Benfica com ele em campo na Liga. Influente.Os 2.7 Golos Esperados (xG) criados pelo Benfica são o 4.º registo mais elevado da Liga até ao momento, num top-5 com 3 presenças do campeão nacional.