Benfica-Vizela, 6-1: O duelo em 5 factos

+2

5

3

5

3

O Benfica goleou este domingo o Vizela por, em jogo a contar para a 22.ª jornada da Liga Betclic e do qual a GoalPoint decidiu salientar os seguintes dados estatísticos:O Benfica abriu o jogo com uma "manita" de pontapés na ineficácia ofensiva que vinha protagonizando, convertendo cinco dos sete remates enquadrados que somou no primeiro tempo, recolhendo ao balneário com mais dois tentos marcados do que os Golos Esperados (2,8 xG) até então.David Neres aproveitou a tarde para brilhar e reclamar mais titularidades. O brasileiro foi cirúrgico, com cinco ações para remate que deram quatro golos: bisou em apenas três disparos e ofereceu dois passes para ocasião flagrante que terminaram em assistências.Rafa Silva juntou-se a Neres como "chefe da banda" na goleada. O avançado terminou (naturalmente) com o máximo de arrancadas progressivas do jogo (3) e juntou-se a Ollie Watkins (Aston Villa) como os únicos dois jogadores das principais Ligas europeias com dois dígitos em golos e assistências.Tengstedt também foi titular, foi o mais rematador (5) e saiu de campo com uma assistência, mas acabou por não concretizar nenhuma das duas ocasiões flagrantes de que dispôs. O dinamarquês teve nos pés 0,9 dos 3,6 Golos Esperados (xG) do Benfica.Trubin viveu um raro jogo de extremos. O ucraniano terminou com três defesas, uma delas a uma grande penalidade, a terceira em cinco enfrentadas na Liga, mas engrossou também no lote de 13 guardiões da Liga que já cometeram erros diretos para golo.