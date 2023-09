Di María aumenta (de bola) parada

O regresso da Liga trouxe mais golos e dos raros: de livre direto. Angel Di María marcou em Vizela o quinto tento de bola parada direta da Liga 23/24, noutras tantas jornadas, colocando o Benfica no lote das cinco equipas que já marcaram desta forma. A prova soma já 41 livres diretos, com a mão cheia de convertidos a representarem um aproveitamento de 12 porcento.O facto parece banal até entrarmos nas comparações. É que apenas 9 dos 281 livres diretos assinalados na Liga passada deram golo, um aproveitamento de somente 3 porcento e protagonizado por apenas seis emblemas.Será esta apenas uma nota de destaque tão curiosa como passageira? O tempo o dirá, até lá quem não gosta de ver um livre direto "morrer" onde a coruja dorme? Talvez apenas os guarda-redes que os tentam travar.Róbert Boženík voltou a brilhar (bis frente ao Chaves) e já leva cinco golos na Liga em apenas… 24 ações na área. Tal como Erling Haaland, o esloveno do Boavista prova que nem todos precisam de muita bola nos pés para fazer a diferença.Já muito se falou das nove faltas sofridas por Gyökeres frente ao Moreirense. O que não se disse é que este será um máximo difícil de bater. É que já não se via algo assim na Liga desde Setembro de 2021, quando Bukia (Arouca) sofreu 11 faltas frente ao… Moreirense.A intensidade defensiva do Porto foi tema nos últimos dias e a verdade é que os números sustentam o debate. Os "dragões" tombaram de uma média de 14 ações defensivas no meio-campo adversário por jogo em 22/23 para apenas nove nesta temporada, uma quebra que dará que pensar a Conceição.As equipas da Liga marcaram até agora 140 golos diretos (ou seja, sem contar com autogolos), mais 26 do que os 113 Golos Esperados (xG) que criaram. Esta produção acima da média tem como principais protagonistas o Gil Vicente (+7 golos marcados do que o esperado), Boavista (+5) e Braga (+4).Mohamed Belloumi, fixe o nome. O extremo argelino do Farense é o segundo melhor jogador da Liga até ao momento (segundo o algoritmo GoalPoint), somando já quatro ações para golo em apenas 300 minutos. Aos 21 anos é um dos craques que já meteu os papéis de candidatura a Jogador Revelação.