Pantera descansa no topo

Quatro jornadas depois, a Liga chega à primeira pausa liderada por um emblema tão histórico quão imprevisto, o Boavista. As panteras do Bessa não só seguem no topo como são uma das únicas quatro equipas invictas, num trajeto que se iniciou com uma vitória sobre o campeão nacional, o Benfica.Os comandados de Petit vão mostrando grande eficácia, com 10 golos marcados em 49 remates (6.7 Golos Esperados), menos 30 do que os que o Benfica teve de somar para marcar somente mais um golo (11) que os axadrezados, até ao momento.O destaque entre os boavisteiros vai naturalmente para os homens-golo do momento, em particular para o eslovaco Róbert Boženík, que já soma quatro ações para golo (três tentos e uma assistência), acompanhado por Pedro Malheiro e Tiago Morais, ambos com dois golos. Conseguirá a pantera manter-se no topo no regresso da Liga, quando receber o Chaves? Dia 18 saberemos, mas até lá os parabéns são mais que justos, para Petit e companhia, ainda para mais após um mercado condicionado pela FIFA.O FC Porto leva três jornadas a precisar dos descontos para garantir pontos. Os dragões até são a segunda equipa com mais Golos Esperados criados (8.5), mas são também o segundo emblema com pior aproveitamento (-1,5 golos marcados face ao esperado).O Sporting não perde, mas também não convence. Em Braga, o leão somou apenas cinco remates, o registo leonino mais baixo num jogo da Liga desde agosto de 2021 frente ao… Braga, na Pedreira. Dessa vez venceu (2-1) e criou mais Golos Esperados (0.9, contra 0,3 na última visita).A estatística nem sempre coincide com a expectactiva dos fãs de Aursnes, mas o norueguês deu recital na Luz, não só pelo golo, mas também pelas 104 ações com bola, entre as quais 10 passes progressivos, cinco dribles e quatro desarmes. Que ‘lateral’.O Vizela ocupa um discreto 12º lugar, mas chega à pausa como a quarta equipa da Liga com mais remates (57) e mais ações na área adversária (95). À sua frente? Apenas os três grandes. A fase defensiva é o ponto a melhorar: os minhotos sofreram sete golos.Luiz Júnior chega à pausa como o grande responsável pelo facto de o Famalicão ser a equipa menos batida da Liga, com apenas dois golos sofridos. Os dados dizem que o guardião evitou nada menos do que três golos ‘limpos’ nas 11 defesas que realizou.