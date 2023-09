Estrela da Amadora-FC Porto: duelo em 5 factos

8%

FC Porto derrotou o Estrela da Amadora , na abertura da jornada 5 da Liga Betclic, e estes foram alguns dos dados que se destacam da partida, numa análise da GoalPoint.

O remate de Taremi que deu a vitória ao FC Porto - o seu primeiro golo nesta Liga - tinha uma probabilidade de golo de apenas 8% (0.08 xG). Decisivo.

Após cometer 8 faltas na primeira metade, o FC Porto acumulou mais 13 no segundo tempo, terminando com 21. O valor mais alto nesta Liga até ao momento é de 24 e pertence ao Farense, frente ao Chaves.Síndrome da nova época: o FC Porto continua ineficaz na pressão em zonas adiantadas e somou apenas 9 ações defensivas no meio-campo adversário. O Estrela da Amadora totalizou 13.O dragão viveu momentos de apuros e um dos indicadores foram as ações com bola na sua área (26) que concedeu aos amadorenses. Desde 2015/16. só em outras 3 ocasiões o FC Porto permitiu 26 ou mais destas ações num só jogo.Oestrelista João Reis fez uma grande exibição e terminou com 17 duelos individuais ganhos em 21 disputados. Em sentido inverso, o portista Gonçalo Borges perdeu 14 em 17.