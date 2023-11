FC Porto-Antuérpia, 2-0: O duelo em 5 factos

830

O FC Porto venceu esta terça-feira o Antuérpia por, num jogo a contar para a fase de grupos da Liga dos Campeões e a partir do qual a GoalPoint retirou vários dados interessantes. Eis os mais relevantes sobre a partida de ontem no Dragão:O FC Porto aproveitou a superioridade tática e numérica para chegar às 830 ações com bola, contra apenas 425 dos belgas. A média de ações dos dragões era de 661 por jogo na Champions de 2023/24.Os portistas fizeram dois golos, mas deveriam ter marcado pelo menos três, pois atingiram os 2,7 Golos Esperados (xG), bem acima da média portista na temporada (1,8 por jogo).Desta feita viu-se um FC Porto mais à imagem do da época passada. O adversário ajudou, mas os dragões chegaram às 15 ações defensivas no meio-campo contrário, denotando boa capacidade de pressão.João Mário esteve muito ativo durante o encontro e particularmente bem nos duelos individuais. Nos 18 contabilizados venceu 13, com destaque para os seis (em sete) que ganhou a Owen Wijndal.Alan Varela demora a realizar uma exibição de encher as medidas, mas neste jogo esteve muito bem no passe. Dos 116 que realizou completou 109, valores mais altos do jogo, correspondendo a uma eficácia de 94%.