FC Porto-Arouca, 1-1: duelo em 5 factos

O FC Porto empatou com o Arouca, por, em jogo da 4.ª jornada da Liga Betclic e na qual estes foram alguns dos dados que se destacam da partida, numa análise da GoalPoint.O Arouca chegou ao intervalo com mais remates que o FC Porto: foram sete, mais dois que os dragões, um deles enquadrado. O aviso estava dado.Os três centrais arouquenses estiveram imperiais e praticamente intransponíveis, somando um total de 38 ações defensivas, com Rafael Fernandes e Javi Montero com 14 e Milovanov com 10.Taremi foi o grande perdulário dos dragões, com 3 ocasiões flagrantes desperdiçadas, a valer 0.6 Golos Esperados (xG). Irreconhecível, neste arranque de temporada.Cristo desceu ao Dragão para não só marcar o golo do Arouca como terminar como o mais rematador (4 disparos, a par de Toni Martínez) e também o mais driblador (4 certos em 7 tentados).O FC Porto terminou mais um jogo no "desespero", fechando com 40 ações na área arouquense, ainda assim longe das 57 que somou noutro final sofrido no Dragão, frente ao Farense.