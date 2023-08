FC Porto-Farense, 2-1: duelo em 5 factos

O FC Porto venceu em casa o Farense, por 2-1, numa partida da 2.ª jornada da Liga Betclic na qual estes foram alguns dos dados que se destacam do jogo, numa análise da GoalPoint.O número de remates do FC Porto ao longo de todo o jogo, 7 deles enquadrados, para apenas 2,2 golos esperados (xG). Uma probabilidade média de golo de 6,9% por disparo.O FC Porto registou apenas 5 ações defensivas no meio-campo do Farense. A saída de Otávio não será alheia a este facto, pois a média da época passada foi de 14,3.João Mário acumulou nada menos que 8 conduções progressivas, caminhando com a bola 246 metros, mais 21 metros que o segundo, Marcano.Toni Martínez atingiu os 17 tentos na Liga desde que chegou ao Dragão, em 13,1 golos esperados, o que corresponde a uma ‘overperformance’ de quase 30%.Desde 2018/19, frente ao Sporting, que o FC Porto não somava tantos cantos a favor (17) num jogo do campeonato como ante o Farense este domingo.