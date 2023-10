FC Porto-Portimonense, 1-0: o duelo em 5 factos

1.3

O FC Porto derrotou o Portimonense no Estádio do Dragão por 1-0, numa partida na qual a GoalPoint destaca os seguintes dados.Marcador ajustado. O resultado foi definido cedo, por Evanilson, logo aos 9 minutos, mas o FC Porto acabaria o jogo com 18 remates, 7 deles enquadrados, em situações a valerem (apenas) 1.3 Golos EsperadosPepê foi o homem do jogo oficial e com justiça. O brasileiro executou ou criou 6 dos remates portistas, um deles o golo, que assistiu. Pelo caminho venceu 10 dos 13 duelos que disputouEvanilson esteve em destaque não só pelo golo madrugador, mas também por ter terminado a partida como o mais rematador. O brasileiro tentou 5 disparos, ofereceu outros dois e venceu 3 dos 4 duelos aéreos que travouEnfrentando uma "crise de centrais", Sérgio Conceição voltou a dar oportunidade a Zé Pedro. O defesa aproveitou-a, vencendo 13 dos 16 duelos que enfrentou (10 deles pelo ar) e ainda afastou o perigo com 6 cortes eficazes. Ambos os registos foram máximos da partidaO desempenho de Alan Varela vai dividindo opiniões entre os adeptos. O argentino saiu ao intervalo com apenas 18 passes eficazes, nenhum deles progressivo