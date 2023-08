Gil Vicente-Benfica, 2-3: duelo em 5 factos

O Benfica bateu fora o Gil Vicente, por 3-2, em jogo da 3.ª jornada da Liga Betclic e na qual estes foram alguns dos dados que se destacam da partida, numa análise da GoalPoint.Em apenas três jornadas, o campeão já sofreu cinco golos, em claro contraste com os dois que consentiu nas três primeiras rondas de 2022/23.O jogo em Barcelos teve 14 remates enquadrados, com sete disparos para cada uma das equipas.O avançado do Benfica, Arthur Cabral, tocou somente 12 vezes na bola nos 63 minutos que esteve em campo, antes de ser substituído por Tengstedt.Rafa está com grande disponibilidade física e fez 6 conduções progressivas e 2 super progressivas, equivalentes a 216 metros com a bola nos pés.Mais um golo para Rafa. O avançado já leva 67% de influência direta nos golos do Benfica com ele em campo neste arranque de época (3G 1A)