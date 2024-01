Gyökeres, Di María e Evanilson: as figuras-chave

O Sporting foi a Vizela golear, com a preponderância de Gyökeres a já não surpreender ninguém. O sueco converteu dois dos seus nove remates, todos realizados dentro da área. O registo passou a ser a segunda maior marca da Liga, batida apenas pelos 12 ‘tiros’ somados por Rafa Silva no frustrante embate com o Farense.

Na Luz houve… ‘Di Magia’. O argentino voltou a provar que não veio a Portugal apenas gravar um documentário, oferecendo 12 ações para remate (sete disparos e cinco passes para finalização), das quais saíram os dois golos com que as águias corrigiram o deslize da estreia na Liga, frente ao Boavista.

A tudo isto o FC Porto respondeu com cinco golos frente ao surpreendente Moreirense. Alan Varela e Wendell estiveram nos cinco golos, mas o nosso destaque vai para Evanilson. O brasileiro somou mais um golo à sua conta da época, seguindo destacado como o dragão com mais ações para golo: oito, seis com impacto direto no marcador.

Rafa Mujica marcou mais um golo (o nono) e já soma 10 ações para golo pelo Arouca, mais duas do que na Liga passada. O espanhol esteve envolvido em 41% dos ‘disparos’ somados pelos arouquenses no campeonato, nos minutos em que esteve em campo.O FC Porto marcou mais três golos do que o esperado (xG) na goleada frente ao Moreirense (5-0), um ‘superavit’ que anulou o desperdício acumulado durante toda a primeira volta, de precisamente três tentos em ‘dívida’.O V. Guimarães informou o mercado de que Jota Silva custa 10 milhões, no momento em que o jogador chegou precisamente às 10 ações para golo na Liga (6G e 4A), frente ao Estrela. O avançado vale 39% dos golos e ocasiões flagrantes dos Conquistadores na Liga.O Gil Vicente teve de esperar 15 jogos para voltar a vencer como visitante na Liga. A ‘matança do borrego’ aconteceu no Algarve (0-2), com o Portimonense a entrar para o lote de seis equipas da Liga que já terminaram um jogo sem qualquer remate enquadrado.O Vizela até bisou frente ao Sporting, mas igualou o mínimo de remates num jogo da Liga 23/24, com quatro, tantos quantos o Estrela da Amadora conseguiu na receção ao Boavista, na qual até marcou três golos!