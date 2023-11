Leão ruge isolado e dragão alcança águia

O Sporting retomou a Liga confirmando que há muito perdeu os complexos no Bessa, estádio onde apenas venceu 26% dos jogos, mas onde a derrota da época passada surgiu como uma ‘nódoa’ singular desde a temporada 2007/08. Os leões de Amorim confirmaram na Invicta a solidez defensiva que os vem caracterizando, permitindo apenas 0,6 Golos Esperados e são (cada vez mais) a equipa menos permissiva da prova.

Mais a sul, o campeão Benfica confirmou o momento complicado. As águias não só criaram pouco perigo (1,1 Golos Esperados em 15 remates) como permitiram até mais situações aos gansos (1,3 xG), isto apesar do conjunto de Filipe Martins ser, na Liga, o que conta com menos Golos Esperados criados (7,2 xG).

O FC Porto aproveitou para recuperar terreno perdido. O futebol jogado tarda em encantar, mas os dragões somaram em Vizela o terceiro jogo sem sofrer golos em nove, igualando o Benfica a duas semanas de um dérbi entre rivais na corrida ao título.

Os minutos de ‘descanso’ de Gyökeres na Polónia não resultaram em maior vigor no Bessa. O sueco ficou-se pelas 25 ações com bola, muito longe das 54,4 que vinha mantendo na Liga a cada 90 minutos.O FC Porto defendeu com tanta eficácia em Vizela que a turma da casa acabou o jogo com apenas um remate enquadrado e mesmo esse com apenas 2 porcento de probabilidade de golo.Os dois golos de fora da área de André Horta em Barcelos não garantiram a vitória do Braga, mas asseguraram um curioso feito: o médio passou a ser um dos seis jogadores com dois golos de média/longa distância, igualando, entre outros…, o ‘mano’ Ricardo.O duelo entre Rio Ave e Farense ofereceu sete golos (3-4) para… 2,9 Golos Esperados, uma sobreprodução que acabou por sorrir aos homens de José Mota, apesar dos algarvios terem criado apenas um golo esperado.Os conquistadores golearam o Chaves com cinco golos em apenas 1,7 Golos Esperados criados, subiram ao quarto lugar e são a quinta equipa mais eficaz da Liga, com mais cinco golos marcados do que os golos esperados criados.