Liga arranca com números espectaculares

Que grande arranque. Fosse a coisa sempre assim e teríamos uma Liga verdadeiramente competitiva. O ‘episódio-piloto’ da Liga 23/24 ofereceu 34 golos, numa média de 3,8 tentos em nove jogos sem empates.

O tiro de partida foi espetacular, mas recomenda-se entusiasmo contido. É que as 18 equipas da Liga somaram apenas 21 Golos Esperados (14 de bola corrida), o que significa que foram marcados mais 13 do que seria estatisticamente expectável face às ocasiões criadas. A festa foi entusiasmante, mas a abundância de golos improváveis não costuma ser facilmente sustentada no tempo.

A ronda fechou com o tombo do Benfica no Bessa – no duelo com mais Expected Goals (4,2) – mas todos os quatro primeiros da Liga 22/23 passaram por apertos. Curiosamente foi precisamente deste ‘G4’ que saíram dois dos jogos mais pobres no plano ofensivo: Moreirense-FC Porto e Sp.Braga–Famalicão terminaram com apenas 25 remates (4ª registo mais baixo da jornada) e abaixo dos dois golos esperados.

O Arouca-Estoril ofereceu o espectáculo mais improvável. O jogo terminou com sete golos e emoção até final, mas as equipas criaram apenas ocasiões para 1,1 golos esperados. Esta é a maior diferença de sempre na nossa Liga, desde que há GoalPoint.Ainda no estonteante Arouca-Estoril (4-3), foi deste jogo que saiu o jogador com mais bola da jornada e não é português, brasileiro ou espanhol. É escocês, chama-se Holsgove e terminou com 130 ações com bola, incluíndo 99 passes certos.O novo avançado do Sporting protagonizou uma estreia explosiva. Para lá dos golos, recebeu 20 passes progressivos e somou 12 acções com bola na área vizelense, ambos máximos da jornada, sendo que o primeiro é recorde de um avançado na era Amorim.Ambos saltaram do banco para uma estreia em grande. O ex-Real Madrid, Óscar Aranda, entrou para marcar e encantar na Pedreira pelo Famalicão – vitória por 2-1. Pablo Roberto (Casa Pia) marcou e não falhou um passe (18) em Faro. A seguir.Hugo Souza chegou a ser associado ao Benfica, mas foi pelo Chaves que evitou males maiores em Vila do Conde. O guardião sofreu dois golos, mas as suas oito defesas não só são foram o máximo da jornada como evitaram precisamente 1,8 golos expectáveis.