Moreirense-FC Porto, 1-2: duelo em 5 factos

O FC Porto venceu o Moreirense (1-2) na 1.ª jornada da Liga Betclic e estes são alguns dos dados que se destacam do jogo, numa análise da GoalPoint.O FCP criou apenas 0.7 golos esperados (xG) na estreia na Liga. Os dragões só por uma vez ficaram abaixo deste registo em toda a temporada anterior e foi no Estádio da Luz (0.6)A quantidade de acções com bola de Mehdi Taremi até ser substituído aos 90 minutos, com 6 delas a terminarem em posse perdida. O iraniano fechou a época passada com uma média de 44 acções a cada 90 minutosAs ações defensivas somadas por Otávio em Moreira de Cónegos. Um raro ‘apagão’ de um jogador que terminou a Liga 2022/23 com uma média de 6 acções por jogo completoO total de duelos aéreos ganhos pelo avançado André Luís sobre os azuis e brancos, sete deles ofensivos (em 12 disputados). O brasileiro igualou o registo máximo da Liga passada, curiosamente detido por um portista: GrujicOs metros de progressão com bola acumulados pelos centrais portistas Fábio Cardoso e Marcano, com o primeiro a liderar com 248