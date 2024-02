Moreirense-Sporting, 0-2: O duelo em 5 factos

9

0

252

4

108

O Sporting bateu esta segunda-feira o Moreirense em Moreira de Cónegos por, em jogo a contar para a 22.ª jornada da Liga Portugal Betclic e do qual a GoalPoint retirou os seguintes dados estatísticos:O Sporting entrou a rugir em Moreira de Cónegos, somando 9 remates e 2 golos antes mesmo de permitir aos minhotos ensaiarem o seu primeiro disparo, aos 43 minutos. A turma da casa foi para o balneário sem qualquer ação na área leonina.Os leões abordaram a segunda parte com menos ímpeto, mas nem por isso permitiram veleidades. Os cónegos terminaram com apenas cinco disparos (tinham uma média de 12 por jogo), mas nenhum enquadrado com a baliza de Adán.Geny Catamo fartou-se de carregar bola na noite minhota. O moçambicano terminou com sete conduções progressivas e um total de 252 metros percorridos em condução.Nem Gyökeres, Trincão ou mesmo Pote: o mais rematador da noite foi Morita, o marcador do golo inaugural, com quatro disparos, aos quais somou ainda três passes para finalização, outro máximo da partida, aqui empatado com Gyökeres.O eixo defensivo leonino não só anulou as intenções do adversário como teve muita bola e iniciativa. Gonçalo Inácio voltou a liderar, com 108 ações (máximo do jogo) e nove duelos ganhos em 13 disputados.