Otávio, irritante? Pudera…

Em 2014 chegou ao FC Porto, parte nove anos depois "imortal por direito". Falamos de Otávio, o médio multifunções que muitos adversários consideravam "irritante", mas cujo papel central nos azuis-e-brancos foi convencendo até os que não apreciavam a sua atitude provocadora e comprometida.

Em abril de 2016 elegemos Otávio como um "Moneyball player" GoalPoint, após uma época promissora ao serviço dos conquistadores de Guimarães. Nessa altura destacámos não só a sua produtividade com bola, como também a propensão para partir em busca da mesma, este último o indicador que fazia dele um médio-ofensivo raro. O tempo viria a justificar uma chamada de atenção que cruzou o que os olhos viam com o que os dados sinalizavam.

O resto é história. Para lá dos golos e assistências, Otávio despediu-se do Dragão com 384 ações defensivas no meio-campo adversário… e isto apenas na Liga. Ninguém somou mais em Portugal ao longo destes anos. Otávio foi a personificação de uma ideia de jogo, em especial a de Sérgio Conceição.

O Estrela tombou na Luz, mas fez sofrer o Benfica. Na defesa estrelista brilhou Kialonda Gaspar. O central somou 16 ações defensivas, entre as quais nove alívios (cortes), o máximo da ronda. Não admira que em Junho tenha sido associado à Lazio.Ainda no jogo da Luz houve reforço a mostrar-se aos adeptos. Neres saltou do banco para decidir o jogo com duas assistências, mas o patrão foi Kökçü, com 17 passes progressivos e cinco passes para remate, dois deles para ocasião flagrante desperdiçada.Primeiro a vitória frente ao campeão, agora a goleada em Portimão. O Boavista leva sete golos a favor (máximo da Liga) e nem se pode falar de sorte: os axadrezados criaram 4,4 golos esperados até agora, o segundo melhor registo da prova.Gonçalo Borges assistiu o golo da vitória de Marcano, mas foi muito mais que isso no Dragão. O extremo saltou do banco aos 68 minutos para ajudar um FC Porto em aflição e terminou com cinco passes para remate, o máximo da jornada.O Rio Ave vai receber o FC Porto… com mais ações com bola que os azuis e brancos. A turma de Luís Freire leva 1476 ações com bola, batida apenas por Benfica e Sporting. Os vilacondenses são também a quarta equipa mais rematadora (34), atrás dos grandes.