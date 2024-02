‘Patinhos feios’ entram em 2024 a todo o gás

Francisco Trincão tardava em cumprir a expectactiva nele depositada pelos leões desde 2022, mas mostrou-se imparável em janeiro. O minhoto somou seis ações para golo, incluíndo cinco tentos que fizeram dele o melhor marcador do mês e também o artilheiro com maior ‘superavit’ entre os golos obtidos e os expectáveis (Expected Goals), com mais três conversões.

No Dragão foi Alan Varela a sacudir a monotonia de uma folha de serviço sem qualquer ação para golo nas primeiras 15 jornadas. O argentino entrou (literalmente) de pé direito em 2024, com dois golos e duas assistências em apenas três jogos.

Já na Luz é Orkun Kökçü um dos alvos de debate quanto ao seu rendimento e papel no ‘miolo’ benfiquista. Indiferente a tudo, o turco fechou o mês somando mais três ações para golo às três anteriores e aumentou a sua influência direta nos golos, assistências e ocasiões criadas pelo Benfica enquanto está em campo para 23%.

Espanhóis em alta…

A armada espanhola de Arouca esteve imparável em janeiro. Rafa Mujica e Cristo González foram uma das melhores duplas ofensivas do mês, com cinco golos e duas assistências em quatro jogos.

Um espanhol em baixa…

Em Braga, Abel Ruiz voltou a fazer descer os arsenalistas das nuvens. O espanhol desperdiçou três ocasiões flagrantes e 1,62 golos esperados frente ao Chaves, o segundo maior desperdício individual num só jogo da Liga.

Leão super-eficaz

Os oito golos do Sporting frente ao Casa Pia trouxeram um novo máximo de eficácia a bater nesta Liga, com mais 3,7 golos marcados do que os Golos Esperados criados (4,3). O Sporting já leva mais 10 marcados do que os esperados.

Gansos encolhidos

O Casa Pia saiu de Alvalade não só vergado à maior goleada da época, mas também com outro recorde indesejado: os gansos somaram apenas duas tentativas de remate, metade do anterior mínimo da Liga.

Pedro Malheiro surgiu renovado

O Boavista foi goleado em casa pelo Portimonense, mas parece contar com Pedro Malheiro refeito, de lesões e transferências falhadas. O lateral igualou o máximo de ocasiões flagrantes criadas num jogo, com três, e somou outros tantos remates.