Portimonense-Benfica, 1-3: o duelo em 5 factos

O FC Porto derrotou o Gil Vicente, por 2-1, na 6.ª jornada da Liga Betclic, e estes foram alguns dos dados que se destacam da partida, numa análise da GoalPoint.0 - O Benfica entrou fulgurante em Portimão, marcando 2 golos nos 3 primeiros remates enquadrados. No momento em que Musa fez o 2-0, os algarvios ainda somavam zero remates, zero cantos e zero ações na área encarnada3 - Os encarnados abrandaram o ritmo a partir dos 20 minutos. Ao intervalo os melhores em campo eram Musa, Kökçü e Bah (de acordo com o algoritmo GoalPoint Ratings) precisamente os 3 jogadores que Roger Schmidt decidiu tirar, para surpresa de muitos1.4 - O Portimonense arrancou a segunda parte com 5 remates em 15 minutos, contra apenas 1 dos encarnados. Um deu golo e outro só não deu porque Trubin travou um penálti. O ucraniano terminou o jogo com 3 defesas a valerem 1,4 golos "certos" evitados8 - Neres não só marcou o golo da tranquilidade como aproveitou para dar razão a quem reclama mais minutos para o 7. Dos seus pés sairam, direta ou indiretamente, 8 dos 14 disparos feitos pelo Benfica. Ainda fez 11 conduções progressivas e percorreu um total de 284 metros com bola, ambos novos máximos da Liga em curso12 - Florentino saiu lesionado perto do final mas também aproveitou a titularidade para relembrar a sua qualidade: somou 12 recuperações de bola, 4 ações defensivas no meio-campo algarvio e 7 desarmes, tudo máximos da partida