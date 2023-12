Procura-se futebol de campeão

Decorrido um terço da Liga, continua a ser difícil descortinar qual/quais dos grandes apresenta o futebol mais condizente (e consistente) com as aspirações ao título que todos ambicionam.

O FC Porto até goleou em Famalicão, mas ainda não convenceu no teste dos números. Os dragões marcaram três golos em apenas 0,8 Golos Esperados, uma eficácia que se saúda. No entanto, os sinais de vigor de outras épocas da era Conceição tardam em reaparecer, num jogo em que o Porto até permitiu 32 ações na sua área, o máximo do Famalicão até agora.

O Benfica foi a Moreira de Cónegos confirmar que os minutos épicos que viveu no final do dérbi foram a excepção à regra de um futebol distante do que exibiu em 22/23. As águias somaram apenas três remates enquadrados, mostrando poucas soluções frente àquela que já era a segunda equipa menos permissiva na Liga (em xG).

Já o Sporting venceu e retomou a liderança, mas não sem antes assustar-se, chegando ao intervalo sem qualquer ‘tiro’ enquadrado e com apenas cinco disparos. Os leões acabaram por somar três golos em 1,8 Golos Esperados, num jogo onde sobressaiu a ‘Gyökodependência’ leonina, tão impressonante como preocupante, caso o sueco por alguma razão venha a faltar, mais adiante.



Impacto Horta



Ricardo Horta voltou a marcar e a justificar mais atenção. O imparável ‘guerreiro’ já soma nove participações em golos, sete delas efetivamente tentos, dos quais cinco com impacto direto no marcador.



Alerta Schmidt



Em Moreira de Cónegos, o Benfica falhou pela primeira vez mais de 100 passes num jogo desde que Schmidt assumiu o comando. Se dúvidas faltavam de que algo não está afinado no sistema do alemão, este indicador confirma-o.



Escola do desarme





Florentino (Benfica) e Palhinha (Fulham) são neste momento os jogadores com mais desarmes a cada 90 minutos nas principais Ligas europeias (5,6), com Ugarte (5) e o famalicense Nathan Santos (4,5) logo a seguir. Quadro líderes que jogam ou jogaram em Portugal. Temos escola?Kyllian Mbappé é o segundo jogador da Europa que mais passes recebeu em profundidade, 164. Acima dele? O leão Viktor Gyökeres, com 189 em menos 75 minutos jogados. Onde vai o sueco buscar as pilhas?Héctor Hernández é cada vez mais o ‘Fran Navarro’ desta Liga. O espanhol voltou a marcar e já leva oito golos, mais dois do que seriam expectáveis face à probabilidade de golo dos remates que somou até agora (6,1). O Chaves bem precisa deste Héctor.