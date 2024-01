Quanto vale o remate dos candidatos ao título?

O ano de 2024 promete uma luta pelo título como há muito não se via. Apenas seis pontos separam o Sp. Braga do líder Sporting, a mesma distância que há um ano separava os guerreiros do primeiro classificado Benfica, na altura como perseguidores diretos.O Benfica é a equipa mais rematadora, com 18,5 disparos por jogo, mas fica-se pelos 9,7% de conversão em golo, bem abaixo dos 14% do Braga e dos 13% do Sporting. As águias lideram também em golos esperados criados (33,6), mas juntam-se ao FC Porto como candidatos mais perdulários. Os encarnados levam menos seis golos marcados face ao esperado, com os dragões a deverem dois à sua conta. No plano oposto surge o Sp. Braga, com sete golos acima do esperado, e o Sporting com mais quatro.Na hora de medir quem mais cria de bola corrida... brilha o Sp. Braga. Os minhotos criam 83% dos golos esperados com a bola a rolar, seguidos pelo Benfica com 79%. No plano oposto surge o FC Porto, o candidato que mais depende da bola parada na criação, com apenas 64%.Simon Banza (Braga) e Pedro Gonçalves (Sporting) fecharam 2023 com 24 ações para golo na Liga. Ninguém marcou e/ou deu mais a marcar em Portugal.O extremo chegou a Braga apenas no final de Janeiro, mas nem isso o impediu de fechar o ano civil com 50 dribles eficazes no último terço, os mais perigosos. O internacional terminou com mais nove do que Rafik Guitane (Estoril), o segundo mais produtivo.Marcus Edwards fez passes para 10,4 golos na Liga ao serviço do Sporting. Ninguém criou mais golos do que o inglês, mas os colegas concretizaram apenas quatro desses 'golos feitos'. Sorte diferente teve o segundo melhor, Rafa Silva: criou 9,6 e fechou o ano com oito assistências.Viktor Gyökeres chegou apenas a meio do ano, mas a tempo de quase fechar o ano com o registo máximo de golos marcados acima do esperado. O sueco terminou com mais quatro golos marcados do que o esperado na Liga, melhor só Simon Banza, com mais cinco.Não admira que João Costinha seja regularmente associado ao 'salto': o lateral do Rio Ave foi o único jogador a somar mais de 100 desarmes na Liga em 2023, 101 para sermos exactos, mais 15 que o segundo melhor, Florentino Luís (Benfica).