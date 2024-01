Quem são os gigantes do fora-de-jogo?

A capacidade de uma equipa colocar o adversário em fora-de-jogo é um sinal de boa organização defensiva. E se a frequência com que se procura lançar a ratoeira depende da ideia de jogo de cada treinador, já a eficácia de execução decorre da qualidade do trabalho de casa e dos artistas envolvidos, ganhando relevância na impiedosa era VAR, com decisões ao centímetro.

Na época 2022/23 o Gil Vicente foi líder, somando 156 lances de ataque anulados ao adversário. A fase mais produtiva dos galos ocorreu sob o comando de Daniel Sousa, agora à frente do Arouca que já soma 54 foras-de-jogo provocados, o segundo registo da Liga. Coincidência? Dificillmente, ou não tivessem os arouquenses acabado de colocar o Benfica seis vezes em ‘offside’. Mas no topo segue o Rio Ave de Luis Freire, com 55 lances provocados, provando que é possível usar a organização contra a adversidade, mesmo sem reforços. Os vila-condenses levam só duas derrotas nos últimos 10 jogos, nos quais somaram 32 armadilhas com sucesso.





Os dois jogos de maior eficácia de uma equipa na hora de provocar foras-de-jogo aos adversários foram ambos protagonizados pelos vila-condenses, orientados por Luis Freire, com oito ‘offsides’ ganhos em Alvalade e em Arouca.Tendo em conta todos as pistas já partilhadas não custa adivinhar quem são os dois clubes envolvidos no jogo com mais foras-de-jogo da Liga na presente temporada: Arouca e Rio Ave defrontaram-se na 13ª jornada num jogo com 14 ‘offsides’.O Aston Villa de Unai Emery brilha como a única equipa das principais ligas europeias que já passou a barreira dos 100 foras-de- jogo provocados. No extremo oposto surge o Atlético Madrid, que lidera em lances sofridos, com 63 em 19 jornadas.João Mendes (V.Guimarães) e Cristo González (Arouca) destacam-se pela imunidade ao fora-de-jogo. Somam ambos oito ações para golo na prova sem terem caído uma única vez em ‘offside’, com destaque ainda maior para o espanhol pois já leva 1218 minutos.Jota Silva (Vitória SC) é o jogador com mais foras-de-jogo (16), seguido de perto por Mehdi Taremi (FC Porto) e Samuel Essende (Vizela) com 14. Rafa Silva (Benfica) fecha o top-4 com nove, três deles sofridos na última jornada, em Arouca.