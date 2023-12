Sp. Braga é o mais mortífero da Europa

O Sp. Braga prepara-se para receber o Benfica no seu melhor momento. Os ‘guerreiros’ iniciaram a Liga com hesitações, mas chegam à 14ª jornada com o melhor ciclo recente entre todas as equipas, com quatro vitórias consecutivas, 13 golos marcados e apenas três sofridos.

A veia goleadora do Sp. Braga sobressai sobre os demais, com 36 golos marcados. Simon Banza é o protagonista óbvio deste feito, com 13 tentos em 9,6 Golos Esperados (xG), mas não brilha sozinho. Ricardo Horta é outro ‘guerreiro’ mortífero, com sete golos em apenas 3,4 xG. Os minhotos encontraram nesta dupla total de mais sete tentos do que seria expectável.

No entanto, o ‘superavit’é goleador de Artur Jorge não é de hoje e o seu estudo revela um feito estrondoso. Os arsenalistas marcaram 111 golos desde o início da Liga 22/23, mais 23 do que o esperado (88 xG), uma diferença líder nas principais Ligas e que os coloca à frente de Bayern (+21) e Manchester City (+20), os tubarões que completam o pódio da eficácia extrema.



Luís Freire é rei do fora-de-jogo



O Rio Ave de Luís Freire tenta recuperar o tempo perdido e já não perde há quatro jornadas. Os vilacondenses lideram a Liga em foras-de-jogo provocados (13), especialidade em que surgem no 13.º posto nas principais Ligas europeias.



Adán em luta que não é para ele



O Sporting luta pelo título, mas o Adán bate-se neste momento com homólogos que lutam para não descer. O espanhol sofreu mais 13% do que seria expectável. Pior só Josep Martínez do Génova (-19%) e Hugo Souza do Chaves (-14%).



Benfica exagerou no desperdício



O festival de desperdício do Benfica no encontro com o Farense colocou os encarnados com menos sete golos marcados na Liga do que o esperado (xG). O número é verdadeiramente impressionante. Ninguém faz pior neste momento.





O empate entre Benfica e Farense gerou mais recordes do que os que podemos aqui referir. Foi o jogo com mais remates (46), mas também o de maior desperdício, com o SLB a marcar menos cin co golos face ao estatisticamente esperado.O Moreirense já não perde para a Liga desde 17 de Setembro, em Alvalade. São oito jornadas de invencibilidade cuja explicação é mensurável: os cónegos já são a terceira equipa que menos perigo permite, com 13 Golos Esperados Contra e apenas 11 sofridos.